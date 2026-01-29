Kurt aus Striegistal tritt in Kai Pflaumes TV-Show zum Duell an

In einer brandneuen Folge der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ mit Moderator Kai Pflaume liefern sich Promis erneut packende Duelle mit Kids. Mit dabei: Kurt (9) aus Striegistal.

Kurt aus Striegistal ist am Samstag, 31. Januar, 20.15 Uhr im Ersten bei „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" zu sehen. Erneut treten dann prominente Könner an, sich in zehn Duellen den Herausforderungen talentierter Kids zu stellen. Dieses Mal steigen unter anderem Katarina Witt, Franziska von Almsick, Sebastian Pufpaff, Wincent...