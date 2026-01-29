MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Moderator Kai Pflaume (o.), Sebastian Pufpaff und Kurt.
Moderator Kai Pflaume (o.), Sebastian Pufpaff und Kurt. Bild: Thorsten Jander/NDR
Kurt Jentsch und Sebastian Pufpaff duellieren sich im Fernsehen.
Kurt Jentsch und Sebastian Pufpaff duellieren sich im Fernsehen. Bild: NDR/ Thorsten Jander
Kurt (9) aus Striegistal tritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ an.
Kurt (9) aus Striegistal tritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ an. Bild: NDR/ Thorsten Jander
Rebekka Wiedener aus Freiberg auf ihrem Einrad.
Rebekka Wiedener aus Freiberg auf ihrem Einrad. Bild: Rebekka Wiedener/Archiv
Moderator Kai Pflaume (o.), Sebastian Pufpaff und Kurt.
Moderator Kai Pflaume (o.), Sebastian Pufpaff und Kurt. Bild: Thorsten Jander/NDR
Kurt Jentsch und Sebastian Pufpaff duellieren sich im Fernsehen.
Kurt Jentsch und Sebastian Pufpaff duellieren sich im Fernsehen. Bild: NDR/ Thorsten Jander
Kurt (9) aus Striegistal tritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ an.
Kurt (9) aus Striegistal tritt in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ an. Bild: NDR/ Thorsten Jander
Rebekka Wiedener aus Freiberg auf ihrem Einrad.
Rebekka Wiedener aus Freiberg auf ihrem Einrad. Bild: Rebekka Wiedener/Archiv
Mittweida
Kurt aus Striegistal tritt in Kai Pflaumes TV-Show zum Duell an
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer brandneuen Folge der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ mit Moderator Kai Pflaume liefern sich Promis erneut packende Duelle mit Kids. Mit dabei: Kurt (9) aus Striegistal.

Kurt aus Striegistal ist am Samstag, 31. Januar, 20.15 Uhr im Ersten bei „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ zu sehen. Erneut treten dann prominente Könner an, sich in zehn Duellen den Herausforderungen talentierter Kids zu stellen. Dieses Mal steigen unter anderem Katarina Witt, Franziska von Almsick, Sebastian Pufpaff, Wincent...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.03.2023
2 min.
Rochlitzer Porphyrtuff: So was hätte Kai Pflaume gewusst
Moderator Kai Pflaume (Mitte) hätte die Frage nach dem Porphyrtuff richtig beantworten können. Komiker und Rätselmeister der ARD-Rateshow Bernhard Hoëcker (li.) musste sich die Lösung im Ausschlussverfahren herleiten.
Für TV-Moderator Kai Pflaume wäre es schnell verdientes Geld gewesen. Der gebürtige Sachse hätte die richtige Antwort auf die Frage nach dem Rochlitzer Naturstein auch ohne Hilfe der Zuschauer gewusst. Nur eine Frage ist noch offen.
Jan Leißner
06.04.2023
6 min.
Warum ist Fernsehstar Kai Pflaume plötzlich auf Youtube Kult?
Wo nie ein Fernsehmensch zuvor gewesen ist: Kai Pflaume mit Thomas Panke, dem "Held der Steine", in dessen legendärem Youtube-Lego-Studio.
Koexistenz statt Kulturkampf: Als "Ehrenpflaume" hat der Moderator von "Klein gegen Groß - das unglaubliche Duell" im Internet eine wundersame Zweitkarriere gestartet. Dabei spricht er ein Publikum an, das kaum noch weiß, wer Thomas Gottschalk war und stattdessen Digitalpromis wie Fabio Wibmer, Montanablack oder den Held der Steine feiert.
Sebastian Gogol
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel