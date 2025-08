Landkreis rüstet auf: Wo steht der Superblitzer von Mittelsachsen?

Während Döbeln jetzt ein neues Mietgerät an der B 175 aufgebaut hat, kauft der Landkreis einen mobilen Blitzer. Geplant ist eine Art Wach-Ablösung mit einer Anlage, die schon beklebt worden ist.

Es zählt zu den wohlgehüteten Geheimnissen der Ordnungsbehörde in Mittelsachsen, an welchen Straßen mobile Blitzer aufgebaut sind. Meist erfahren es Autofahrer zu spät und halten dann Wochen später das so unbeliebte Foto in der Hand, welches die Geschwindigkeitsübertretung dokumentiert. So ist das auch beim sogenannten Superblitzer der...