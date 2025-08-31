Lauenhain: Neues Gerätehaus als Geschenk zum 100. Feuerwehr-Geburtstag

Punktlandung gelungen: Die Kameraden der Feuerwehr Lauenhain feiern am Wochenende 100-jähriges Bestehen. Als Geschenk gab es einen modernen, größeren Ersatz für das alte Gerätehaus. Und noch mehr.

Die Stimmung war gut an diesem Samstagmorgen an der Dorfstraße: „Mit der Übergabe des Gerätehauses zum 100. Geburtstag ist eine Punktlandung vollzogen“, sagte Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (parteilos). „Was gibt es zum 200.?“, fragte er. „Eine 2. Etage“, bekam er zur Antwort. Großes Gelächter. Die Stimmung war gut an diesem Samstagmorgen an der Dorfstraße: „Mit der Übergabe des Gerätehauses zum 100. Geburtstag ist eine Punktlandung vollzogen“, sagte Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (parteilos). „Was gibt es zum 200.?“, fragte er. „Eine 2. Etage“, bekam er zur Antwort. Großes Gelächter.