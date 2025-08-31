Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich.
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich. Bild: Dietmar Thomas / EHL Media
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich.
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich. Bild: Dietmar Thomas / EHL Media
Mittweida
Lauenhain: Neues Gerätehaus als Geschenk zum 100. Feuerwehr-Geburtstag
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Punktlandung gelungen: Die Kameraden der Feuerwehr Lauenhain feiern am Wochenende 100-jähriges Bestehen. Als Geschenk gab es einen modernen, größeren Ersatz für das alte Gerätehaus. Und noch mehr.

Die Stimmung war gut an diesem Samstagmorgen an der Dorfstraße: „Mit der Übergabe des Gerätehauses zum 100. Geburtstag ist eine Punktlandung vollzogen“, sagte Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (parteilos). „Was gibt es zum 200.?“, fragte er. „Eine 2. Etage“, bekam er zur Antwort. Großes Gelächter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
15:40 Uhr
3 min.
Eigene Intim-Fotos bei Google? Klägerin will Grundsatzurteil
Hunderte Suchergebnisse zu den privaten Aufnahmen hat Google bereits gelöscht. (Symbolbild)
Kriminelle stehlen Sex-Aufnahmen eines Ehepaars. Immer wieder tauchen die Bilder im Internet auf - auch bei Google-Suchen. Inwieweit kann der Konzern dafür in die Verantwortung genommen werden?
28.08.2025
1 min.
100 Jahre: Freiwillige Feuerwehr Lauenhain feiert Jubiläum und Einweihung des neuen Gerätehauses
Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus in Lauenhain war im November.
Doppelter Grund zur Freude: Die Feuerwehr feiert am Wochenende 100-jähriges Bestehen sowie die Einweihung des neuen Gerätehauses mit Festprogramm.
Manuel Niemann
19.08.2025
1 min.
Unfall zwischen Mittweida und Erlau: Transporter kracht auf Auto
Unfall auf der Straße des Friedens: Der Honda wurde schwer beschädigt.
Auffahrunfall am Montag in Lauenhain bremst Verkehr aus: Blechschaden, aber keine Verletzten.
Falk Bernhardt
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel