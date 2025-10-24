Linke Mittelsachsen wollen im Johanneshof ein Zeichen setzen

Mit der Wahl des Veranstaltungsortes für den Kreisparteitag soll die Bedeutung kultureller Räume hervorgehoben werden. Erwartet wird die Landtagsfraktionschefin Susanne Schaper.

Rund 80 Parteimitglieder haben sich zum Kreisparteitag der Linken Mittelsachsen am Samstag im Johanneshof Bockendorf (Hainichen) angemeldet. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes will die Linke ein „Zeichen für die Bedeutung kultureller Räume im ländlichen Raum setzen“, wie Kreisvorsitzende Cindy Reimer erklärte. Die Fraktionschefin im... Rund 80 Parteimitglieder haben sich zum Kreisparteitag der Linken Mittelsachsen am Samstag im Johanneshof Bockendorf (Hainichen) angemeldet. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes will die Linke ein „Zeichen für die Bedeutung kultureller Räume im ländlichen Raum setzen“, wie Kreisvorsitzende Cindy Reimer erklärte. Die Fraktionschefin im...