Magischer Moment: 100.000er Grubengast im Bergwerk „Alte Hoffnung Erbstolln“

Der 100.000. Besucher im Bergwerk „Alte Hoffnung Erbstolln“ wurde gefeiert. Marcel Weißer, ein gebürtiger Sachse, erhielt besondere Überraschungen.

Es war nur eine Frage von Tagen, bis der 100.000. Grubengast erwartet wurde. Nun war es am Samstag soweit: Marcel Weißer, gebürtiger Sachse und in Regensburg lebend, war während eines Ausflugs in seiner ehemaligen Heimat mit Familie zur Einfahrt erschienen – und wurde damit zum Jubiläumsgast im Besucherbergwerk „Alte Hoffnung Erbstolln“.