Martin Fischer holt De Randfichten für Spendenaktion nach Marbach

Benefizveranstaltung am Samstag in der Turnhalle im Striegistaler Ortsteil: Spenden sollen für eine Therapie der erkrankten Marbacherin Isabel Winecker zur Verfügung gestellt werden.

Am Samstag wird in der Turnhalle im Striegistaler Ortsteil Marbach in der Lorenzstraße eine Benefizveranstaltung zugunsten der Marbacherin Isabel Winecker stattfinden. Die junge Frau leidet unter dem seltenen Ehlers-Danlos-Syndrom, die nach Aussage ihrer Freunde mit gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergeht und im Ernstfall...