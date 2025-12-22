Meistgeklickt in Mittelsachsen 2025: Die Top Ten der „Freie-Presse“-Artikel

Ein syrischer Oberarzt, Einser-Abiturienten, ein TV-Bauernpaar oder ein Berg Kronkorken: Welche zehn Geschichten aus Mittelsachsen haben 2025 das Netz am meisten bewegt? Das sagen die Klicks.

Anfang Januar liest Mohammad Alturkmani in Freiberg zum ersten Mal über sich in der Zeitung: Er arbeitet als Orthopäde und Unfallchirurg im Freiberger Kreiskrankenhauses und ringt sichtbar mit zwei Leben: dem in Syrien und dem in Sachsen.