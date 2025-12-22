Diese "Freie Presse"-Beiträge aus Mittelsachsen haben 2025 am meisten bewegt

Ein syrischer Oberarzt, Einser-Abiturienten, ein TV-Bauernpaar oder ein Freiberger mit einem Berg Kronkorken: Welche zehn Geschichten aus Mittelsachsen haben 2025 das Netz am meisten bewegt? Das sagen die Klickzahlen auf freiepresse.de.
Hier finden Sie die zehn meistgeklickten "Freie Presse"-Beiträge des Jahres aus Mittelsachsen zum Nachlesen:
1. Syrischer Oberarzt am Kreiskrankenhaus Freiberg: Wollen Sie wieder zurück, Herr Alturkmani?
2. Nach Traumabitur wollen zwei Abiturienten aus Augustusburg ins Medizinstudium starten
3. Silvestertragödie in Hartha: Familienvater stirbt bei Feuerwerksexplosion - Entsetzen in Seifersdorf
4. Oederaner Traumpaar aus "Bauer sucht Frau" trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
5. 18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
6. Rochlitzer Autohaus Pichel schließt nach 30 Jahren - "Uns wurde Schrauberwerkzeug in die Wiege gelegt"
7. Ungeklärter Anstieg von Mykoplasmen-Fällen in Mittelsachsen 2024
8. Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
9. Bei Abschiebung von älterem Ehepaar aus Flöha dabei: "Der Frau geht es in Venezuela sehr schlecht"
10. Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt