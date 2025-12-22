MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild:
Bild:
Freiberg
Diese "Freie Presse"-Beiträge aus Mittelsachsen haben 2025 am meisten bewegt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein syrischer Oberarzt, Einser-Abiturienten, ein TV-Bauernpaar oder ein Freiberger mit einem Berg Kronkorken: Welche zehn Geschichten aus Mittelsachsen haben 2025 das Netz am meisten bewegt? Das sagen die Klickzahlen auf freiepresse.de.

Freiberg.

Hier finden Sie die zehn meistgeklickten "Freie Presse"-Beiträge des Jahres aus Mittelsachsen zum Nachlesen:

1. Syrischer Oberarzt am Kreiskrankenhaus Freiberg: Wollen Sie wieder zurück, Herr Alturkmani?

2. Nach Traumabitur wollen zwei Abiturienten aus Augustusburg ins Medizinstudium starten

3. Silvestertragödie in Hartha: Familienvater stirbt bei Feuerwerksexplosion - Entsetzen in Seifersdorf

4. Oederaner Traumpaar aus "Bauer sucht Frau" trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?

5. 18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken

6. Rochlitzer Autohaus Pichel schließt nach 30 Jahren - "Uns wurde Schrauberwerkzeug in die Wiege gelegt"

7. Ungeklärter Anstieg von Mykoplasmen-Fällen in Mittelsachsen 2024

8. Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg

9. Bei Abschiebung von älterem Ehepaar aus Flöha dabei: "Der Frau geht es in Venezuela sehr schlecht"

10. Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Von Rettern, Sammlern, Siegern und einem Superfoto: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Daumen hoch für die neue Rettungswache in Frankenberg.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Frankenberg, Freiberg, Rochlitz und Augustusburg.
Ingolf Rosendahl
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Meistgeklickt in Mittelsachsen 2025: Die Top Ten der „Freie-Presse“-Artikel
 6 Bilder
Neben dem Supermond über der Augustusburg hatten diese Menschen aus Mittelsachsen und ihre Geschichten 2025 die meisten Klicks auf freiepresse.de
Ein syrischer Oberarzt, Einser-Abiturienten, ein TV-Bauernpaar oder ein Berg Kronkorken: Welche zehn Geschichten aus Mittelsachsen haben 2025 das Netz am meisten bewegt? Das sagen die Klicks.
Manuel Niemann
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel