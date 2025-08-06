Mit dem Helikopter über den Inselteich: Ringethal feiert drei Tage lang

Von Rock‘n‘Roll über Entenrennen bis Hubschrauberrunde und Oldtimern: Der Mittweidaer Ortsteil feiert zum 33. Mal Inselteichfest. Das Organisationsteam ist neu aufgestellt und mit viel Energie dabei.

Toni Schreiter liefert die Zahlen: „Ringethal und Falkenhain gehören zusammen und haben circa 424 Einwohner", weiß der 44-Jährige. Am Wochenende - so sein Wunsch - werden es mehr als doppelt so viele Menschen sein, die allein in Ringethal begrüßt werden. 1000 Besucher ist das Ziel zum 33. Inselteichfest im Mittweidaer Ortsteil.