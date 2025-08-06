Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiko Schmieder, Toni Schreiter und Tommy Jacob vom Organisationsteam zum 33. Inselteichfest in Ringethal.
Heiko Schmieder, Toni Schreiter und Tommy Jacob vom Organisationsteam zum 33. Inselteichfest in Ringethal. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Heiko Schmieder, Toni Schreiter und Tommy Jacob vom Organisationsteam zum 33. Inselteichfest in Ringethal.
Heiko Schmieder, Toni Schreiter und Tommy Jacob vom Organisationsteam zum 33. Inselteichfest in Ringethal. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Mit dem Helikopter über den Inselteich: Ringethal feiert drei Tage lang
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Rock‘n‘Roll über Entenrennen bis Hubschrauberrunde und Oldtimern: Der Mittweidaer Ortsteil feiert zum 33. Mal Inselteichfest. Das Organisationsteam ist neu aufgestellt und mit viel Energie dabei.

Toni Schreiter liefert die Zahlen: „Ringethal und Falkenhain gehören zusammen und haben circa 424 Einwohner“, weiß der 44-Jährige. Am Wochenende - so sein Wunsch - werden es mehr als doppelt so viele Menschen sein, die allein in Ringethal begrüßt werden. 1000 Besucher ist das Ziel zum 33. Inselteichfest im Mittweidaer Ortsteil.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
05.08.2025
4 min.
Oldtimer und Onkelz: Was Besucher des Altstadtfests Mittweida erwartet
Die Oldtimerparade ist einer der Höhepunkte am Sonntag. Hier ein Buskorso bei einer früheren Auflage des Festes.
Drei Tage Fest locken im August mit großer Programmvielfalt in die Mittweidaer Innenstadt. Wer kommt? Was gibt es zu essen? Was kostet das Bier? Was ist neu? Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Franziska Bernhardt-Muth
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
15.07.2025
4 min.
Hoffest mit Livemusik, Lasershow und Flammkuchen: Falkenhainer legen sich auf der „Ranch“ ins Zeug für ihre Gäste
Sebastian und Reinhard Stingl stemmen mit Helfern das Hoffest in Falkenhain. Unter anderem waren am Dienstag noch Holzbretter zu beschriften. Hinten eine von drei Bars.
Familie Stingl und viele Helfer verwandeln die „Ranch“ im Mittweidaer Ortsteil einmal im Jahr in eine Partyzone. Was treibt sie an?
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel