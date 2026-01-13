MENÜ
Ende Dezember wurde bei einem Wildunfall an der A 4 Munition der Bereitschaftspolizei gefunden.
Ende Dezember wurde bei einem Wildunfall an der A 4 Munition der Bereitschaftspolizei gefunden.
Meinung
Mittweida
Munitionspanne der Bereitschaftspolizei an der A 4: Zufall darf kein Teil des Sicherheitskonzepts sein
Redakteur
Von Manuel Niemann
Ein Wildunfall deckt auf, was Kontrollen verhindern sollen: Die zufällig entdeckte Munition an der A 4 offenbart Sicherheitslücken bei der Polizei. Transparenz reicht nicht, Aufarbeitung ist gefragt.

Wenn scharfe Sturmgewehr-Munition der Polizei nur zufällig nach einem Wildunfall an der A 4 entdeckt wird, hilft nicht unbedingt, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu steigern.
