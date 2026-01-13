Munitionspanne der Bereitschaftspolizei an der A 4: Zufall darf kein Teil des Sicherheitskonzepts sein

Mittweida
Ein Wildunfall deckt auf, was Kontrollen verhindern sollen: Die zufällig entdeckte Munition an der A 4 offenbart Sicherheitslücken bei der Polizei. Transparenz reicht nicht, Aufarbeitung ist gefragt.
Wenn scharfe Sturmgewehr-Munition der Polizei nur zufällig nach einem Wildunfall an der A 4 entdeckt wird, hilft nicht unbedingt, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu steigern.
