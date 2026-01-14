MENÜ
Am 28. Dezember war bei einem Wildunfall an der A 4 ein Magazin mit Munition des Kalibers 5,56 x 45 mm gefunden worden, das der Bereitschaftspolizei gehörte.
Am 28. Dezember war bei einem Wildunfall an der A 4 ein Magazin mit Munition des Kalibers 5,56 x 45 mm gefunden worden, das der Bereitschaftspolizei gehörte.
Rico Gebhardt ist Rechts-, innenpolitischer sowie haushaltspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag.
Rico Gebhardt ist Rechts-, innenpolitischer sowie haushaltspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag.
Valentin Lippmann ist innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Sächsischen Landtag.
Valentin Lippmann ist innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Sächsischen Landtag.
Sebastian Wippel sitzt für die AfD im Sächsischen Landtag und gehört dem Ausschuss für Inneres, Kommunales und Sport an. Vor seinem Mandat war er als Polizeioberkommissar tätig, seit 2019 ruht dieses Dienstverhältnis freiwillig.
Sebastian Wippel sitzt für die AfD im Sächsischen Landtag und gehört dem Ausschuss für Inneres, Kommunales und Sport an. Vor seinem Mandat war er als Polizeioberkommissar tätig, seit 2019 ruht dieses Dienstverhältnis freiwillig.
Mittweida
Scharfe Kritik nach Munitionsverlust an der A 4: Gibt es bei der Polizei Sachsens Sicherheitslücken?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Nach dem Munitionsverlust bei Hainichen erwartet fünf Polizeibeamte ein Disziplinarverfahren. Doch der Opposition reicht das nicht. Sie fordert Aufklärung im Landtag.

An der A 4 bei Hainichen hat die Bereitschaftspolizei bei einer Fahrzeugpanne beim Umladen von Spezialausrüstung ein Magazin mit scharfer Gewehrmunition verloren. Es soll am 12. Dezember unbemerkt auf den Seitenstreifen gefallen sein.
