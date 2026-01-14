Scharfe Kritik nach Munitionsverlust an der A 4: Gibt es bei der Polizei Sachsens Sicherheitslücken?

Nach dem Munitionsverlust bei Hainichen erwartet fünf Polizeibeamte ein Disziplinarverfahren. Doch der Opposition reicht das nicht. Sie fordert Aufklärung im Landtag.

An der A 4 bei Hainichen hat die Bereitschaftspolizei bei einer Fahrzeugpanne beim Umladen von Spezialausrüstung ein Magazin mit scharfer Gewehrmunition verloren. Es soll am 12. Dezember unbemerkt auf den Seitenstreifen gefallen sein.