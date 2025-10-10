Nach Beschlagnahmung des „Adenauer SRP+“: Polizei geht gegen Drohungen, Beleidigungen und Hasskommentare vor

Mittweida
Wochen nach dem Bus-Stopp bei Döbeln läuft nun ein Großaufgebot an Ermittlungen: Hunderte Posts im Netz stehen unter Verdacht, Polizisten bedroht oder beleidigt zu haben.
Drei Wochen nach der Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ weitet die Polizei ihre Ermittlungen aus. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, laufen inzwischen dutzende Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Fall. Im Visier der Ermittler stehen vor allem Internetbeiträge.
