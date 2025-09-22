Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einbruch in Mittweida: Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt.
Einbruch in Mittweida: Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt. Bild: Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa
Einbruch in Mittweida: Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt.
Einbruch in Mittweida: Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt. Bild: Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa
Mittweida
Nach Einbruch in Studentenclub Mittweida: Trio im Visier der Polizei
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Einbruch, Graffiti und Sachbeschädigungen in Mittweida hat die Polizei jugendliche Täter ermittelt. Es wurden Diebesgut und Farbspraydosen gefunden.

Zu einem Einbruch vergangenen Monat in Mittweida hat die Polizei jetzt Tatverdächtige ermittelt. Der Einbruch ereignete sich am 25. August. Das Polizeirevier Mittweida kann nun drei Tatverdächtige im Alter von 17 bis 20 Jahren angeben. Im Rahmen der Ermittlungen wurden zudem mehrere Sachbeschädigungen im Mittweidaer Stadtgebiet aufgeklärt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Sachbeschädigung und Einbruch am Schwanenteich und am Bahnhof Mittweida: Wie hängen drei Fälle zusammen?
Am Bahnhof Mittweida hatten zunächst Unbekannte im Juli Farbe versprüht.
Die Polizei war in den vergangenen Wochen mehrmals an zwei Stellen im Stadtgebiet gefragt. Es gibt Zusammenhänge - aber nicht bei allen Taten.
Franziska Bernhardt-Muth
15.09.2025
3 min.
Frankenberg: Wer steckt hinter der Serie von Diebstählen?
Beim dritten Einbruch im August bei der FMA stahlen Diebe erneut Buntmetall.
Eine Reihe von Einbrüchen hält die Stadt in Atem. Buntmetall, Fahrräder und ein Motorrad wurden Beute von Langfingern. Wie weit sind die Ermittlungen der Polizei?
Ingolf Rosendahl
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel