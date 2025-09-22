Nach Einbruch in Studentenclub Mittweida: Trio im Visier der Polizei

Mittweida
Nach einem Einbruch, Graffiti und Sachbeschädigungen in Mittweida hat die Polizei jugendliche Täter ermittelt. Es wurden Diebesgut und Farbspraydosen gefunden.
Zu einem Einbruch vergangenen Monat in Mittweida hat die Polizei jetzt Tatverdächtige ermittelt. Der Einbruch ereignete sich am 25. August. Das Polizeirevier Mittweida kann nun drei Tatverdächtige im Alter von 17 bis 20 Jahren angeben. Im Rahmen der Ermittlungen wurden zudem mehrere Sachbeschädigungen im Mittweidaer Stadtgebiet aufgeklärt.
