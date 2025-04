Neuer Traktor für den Altmittweidaer Bauhof

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Altmittweida bekommen einen neuen Helfer. Dieser soll vielseitig einsetzbar sein.

Rund 40.000 Euro investiert Altmittweida in den Kauf eines Traktors der Firma Kubota für den Bauhof. Nachdem Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) den Auftrag im März in der Angebotsfrist im Eilverfahren vergeben hat, stimmten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend ebenfalls zu.