Next Generation Day am Klinikum Mittweida: Wo Teenager hinter die OP-Kulissen schauen

Mittweida
Fünf Ausbildungswege, ein Ziel: Nachwuchs fürs Krankenhaus. In Mittweida können Schüler Pflege, OP und Praxis kennenlernen – aktuell sind noch viele Plätze frei.
Fachkräfte werden überall gebraucht, in einem Krankenhaus sind sie quasi überlebenswichtig. „Der Tag heute ist für uns extrem wichtig“, sagte Janet Ranga am Samstag. Die Praxiskoordinatorin und -anleiterin arbeitet seit 25 Jahren im Klinikum Mittweida und organisiert seit vier Jahren den sogenannten „Next Generation Day“, einen...
