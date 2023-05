Oldtimerspektakel in Altmittweida

Freunde von poliertem Chrom, edlen Lackierungen, starken Motoren oder originalen Oldtimern kamen am Samstag in Altmittweida auf ihre Kosten. Am Ritterhof fand zum dritten Mal die "Classic & IFA - Car/Bike Night" statt. Etwa 200 Teilnehmer waren gekommen. Natürlich waren auch viele Trabis dabei, doch auch getunte Zweiräder waren zu sehen. Zum...