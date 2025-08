Ollis Herz schlug für seine kleine Familie und den Sport: Frankenberger verliert Kampf gegen schwere Krankheit

Oliver Börner war vier Jahre lang Vereinschef in Sachsenburg. In dieser Woche ist er gestorben – mit 35. Mit Spenden sollen jetzt sein kleiner Sohn und seine Partnerin unterstützt werden.

Die Bilder rühren zu Tränen. Oliver Börner sitzt im Krankenhausbett, schaut zu seinem kleinen Sohn an seiner Seite, hat einen Arm um die Taille des Jungen gelegt. Der Kopf des Frankenbergers ist fast kahl, am Kinn trägt er einen Mund-Nasen-Schutz. Andere private Aufnahmen zeigen Oliver Börner nochmals mit seinem Sohn, sie lachen sich an, und...