MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brücke der B 169 über die Freiberger Mulde bei Döbeln.
Die Brücke der B 169 über die Freiberger Mulde bei Döbeln. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Brücke der B 169 über die Freiberger Mulde bei Döbeln.
Die Brücke der B 169 über die Freiberger Mulde bei Döbeln. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Mittweida
Prüfung nach Einsturz der Dresdener Carolabrücke: So steht es um drei Bauwerke der B 169 bei Döbeln
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden kamen Brücken im Freistaat unter die Lupe, die eine ähnliche Spannbeton-Konstruktion haben. Auch Bauwerke in der Nähe von A 14 und Karls wurden überprüft.

Im September 2024 stürzte die Carolabrücke in Dresden ein. Prüfer nahmen in der Folge auch weitere Brücken im Freistaat in den Blick, die eine ähnliche Spannbeton-Konstruktion haben. Auch drei Brücken auf der B 169 bei Döbeln kamen genauer unter die Lupe – zwei davon liegen im Abschnitt zwischen Hainichen und Karls Erlebnis-Dorf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Millionenprojekt Zschopaubrücke in Mittweida: Freistaat nennt Details zur geplanten Sanierung
Die Brücke über die Zschopau in Mittweida ist in keinem guten Zustand.
„Nicht ausreichend“ - so lautet die Bewertung für die wichtige Brücke, über die täglich 9000 Fahrzeuge rollen. Doch wann könnten hier Bauarbeiten beginnen und wie lange dauern diese?
Franziska Bernhardt-Muth
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
09.09.2025
2 min.
Sanierung der B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Das ist der Zeitplan vor dem Winter
Am Sachsenburger Weg in Dittersbach an der B 169 soll in Kürze gebaut werden.
Mehrere Abschnitte fehlen noch, unter anderem in Dittersbach. Der Bauherr gibt bekannt, bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.
Franziska Bernhardt-Muth
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
Mehr Artikel