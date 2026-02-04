Prüfung nach Einsturz der Dresdener Carolabrücke: So steht es um drei Bauwerke der B 169 bei Döbeln

Mittweida
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden kamen Brücken im Freistaat unter die Lupe, die eine ähnliche Spannbeton-Konstruktion haben. Auch Bauwerke in der Nähe von A 14 und Karls wurden überprüft.
Im September 2024 stürzte die Carolabrücke in Dresden ein. Prüfer nahmen in der Folge auch weitere Brücken im Freistaat in den Blick, die eine ähnliche Spannbeton-Konstruktion haben. Auch drei Brücken auf der B 169 bei Döbeln kamen genauer unter die Lupe – zwei davon liegen im Abschnitt zwischen Hainichen und Karls Erlebnis-Dorf...
