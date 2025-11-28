Pyramide in Rossau dreht sich weiter: Ein Lichtblick in traurigen Tagen

Mittweida
Seit vielen Jahren stimmt die Pyramide von Ulrich Weißenberg zum Weihnachtsmarkt in Rossau auf die Adventszeit ein. Das soll so bleiben, sagt sein Sohn - auch wenn die Familie Abschied nehmen muss.
Die Heilige Familie, die drei Weisen aus dem Morgenland, Schafe – aber auch ein Jäger, ein Pilzsammler und eine Frau, die sich Holz auf den Rücken geschnallt hat, durften nicht fehlen. Ulrich Weißenberg aus Rossau hat die Figuren aus Lindenholz geschnitzt. Seit 2008 drehen sie sich jedes Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit im Kreis, auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.