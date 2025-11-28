Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
René Weißenberg an der Pyramide, die sein verstorbener Vater Ulrich Weißenberg gebaut hat. Am Wochenende soll sie sich zum Weihnachtsmarkt drehen.
René Weißenberg an der Pyramide, die sein verstorbener Vater Ulrich Weißenberg gebaut hat. Am Wochenende soll sie sich zum Weihnachtsmarkt drehen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
René Weißenberg an der Pyramide, die sein verstorbener Vater Ulrich Weißenberg gebaut hat. Am Wochenende soll sie sich zum Weihnachtsmarkt drehen.
René Weißenberg an der Pyramide, die sein verstorbener Vater Ulrich Weißenberg gebaut hat. Am Wochenende soll sie sich zum Weihnachtsmarkt drehen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
 7 Bilder
Mittweida
Pyramide in Rossau dreht sich weiter: Ein Lichtblick in traurigen Tagen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit vielen Jahren stimmt die Pyramide von Ulrich Weißenberg zum Weihnachtsmarkt in Rossau auf die Adventszeit ein. Das soll so bleiben, sagt sein Sohn - auch wenn die Familie Abschied nehmen muss.

Die Heilige Familie, die drei Weisen aus dem Morgenland, Schafe – aber auch ein Jäger, ein Pilzsammler und eine Frau, die sich Holz auf den Rücken geschnallt hat, durften nicht fehlen. Ulrich Weißenberg aus Rossau hat die Figuren aus Lindenholz geschnitzt. Seit 2008 drehen sie sich jedes Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit im Kreis, auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2025
4 min.
Im berühmten Pyramidendorf des Erzgebirges schwelt Zoff um die Ortspyramide
Die von den Schnitzern des Ortes 1989 geschaffene Großpyramide von Bermsgrün steht seit 2007 im Wolfshof. Doch derzeit ist sie defekt und müsste grundhaft überholt werden, wie Elektriker André Schneider sagt.
In Bermsgrün findet man besonders viele Pyramiden in den Vorgärten. Doch ausgerechnet die Ortspyramide im Wolfshof dreht sich seit geraumer Zeit nicht mehr. Was ist da los?
Beate Kindt-Matuschek
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
25.11.2025
2 min.
Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der imposante Weihnachtsschmuck ziert nun das Zentrum der Stadt. Nicht mehr lange, dann wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet.
Franziska Bernhardt-Muth
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel