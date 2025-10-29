Regiobus-Chef Michael Tanne steht vor dem Ruhestand

Mittweida
Zwar wird der Geschäftsführer erst zum Jahresende verabschiedet. Doch ein Nachfolger steht bereits fest. Mehr als 30 Jahre hat Tanne als Chef den Nahverkehr im Landkreis geprägt.
Es könnte einer der letzten offiziellen Termine für Michael Tanne als Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen GmbH sein: Am 6. November soll ein Fördermittelbescheid für den Bau des neuen Betriebshofes in Hartmannsdorf übergeben werden. Nur wenige Wochen darauf wird Tanne im Rahmen einer Kreistagssitzung offiziell verabschiedet und...
