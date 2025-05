Rossau: Qualmender Trabi führt zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Ein plötzliches Feuer in einem Trabant sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr in Schönborn-Dreiwerden. Was führte zum Brand?

Ein qualmender Trabi in Schönborn-Dreiwerden, Gemeinde Rossau, hat am vergangenen Wochenende die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im Innenraum des Trabant-Kombis war am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Gemeindewehrleiter Steve Mucha wurde die Ortsfeuerwehr Schönborn-Dreiwerden-Seifersbach 18 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrleute am Ort des... Ein qualmender Trabi in Schönborn-Dreiwerden, Gemeinde Rossau, hat am vergangenen Wochenende die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im Innenraum des Trabant-Kombis war am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Gemeindewehrleiter Steve Mucha wurde die Ortsfeuerwehr Schönborn-Dreiwerden-Seifersbach 18 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrleute am Ort des...