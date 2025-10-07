Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Unfall in Rossau ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit am Steuer.
Nach einem Unfall in Rossau ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit am Steuer.
Mittweida
Rossau: Unter Alkohol mit Auto verunglückt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Rossau kommt ein Wagen von der Straße ab und landet auf einem Feld. Für den Fahrer hat das ein Nachspiel.

Nach einem Unfall am Dienstagvormittag in Rossau ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer. Nach ihren Angaben war der 42 Jahre alte Mann mit seinem Opel auf der S 201 aus Richtung Mittweida gekommen, als das Auto plötzlich nach links von der Straße geriet und auf ein angrenzendes Feld fuhr. Dort kippte der Wagen um. Verletzt wurde der...
