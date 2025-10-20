Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitten in Mittweida wird wieder gebaut.
Mitten in Mittweida wird wieder gebaut.
Mittweida
S 201: In Mittweida wird eine der Hauptverkehrsachsen gesperrt
Von Stephan Lorenz
Die Fahrt durch Mittweida wird zur Herausforderung: Umleitungen führen den Verkehr über mehrere Straßen.

Am 23. Oktober beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der S 201/ Dresdner Straße in Mittweida. Auf rund 350 Metern zwischen der Hausnummer 22 bis kurz vor der Einmündung K 8230/ Zschopaustraße wird die Asphaltdeckschicht erneuert und anschließend die Fahrbahn neu markiert, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag...
