Sachbeschädigung und Einbruch am Schwanenteich und am Bahnhof Mittweida: Wie hängen drei Fälle zusammen?

Die Polizei war in den vergangenen Wochen mehrmals an zwei Stellen im Stadtgebiet gefragt. Es gibt Zusammenhänge - aber nicht bei allen Taten.

Sachbeschädigung durch Graffiti, darunter SS-Runen, und an Fahrzeugen, Lärm, ein Einbruch und das Beschmieren einer Skulptur mit einem Hakenkreuz: In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrfach im Bereich Schwanenteich in Mittweida und am Bahnhof aktiv werden. Hängen alle Fälle zusammen? Nur bei zwei Fällen sind Tatverdächtige... Sachbeschädigung durch Graffiti, darunter SS-Runen, und an Fahrzeugen, Lärm, ein Einbruch und das Beschmieren einer Skulptur mit einem Hakenkreuz: In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrfach im Bereich Schwanenteich in Mittweida und am Bahnhof aktiv werden. Hängen alle Fälle zusammen? Nur bei zwei Fällen sind Tatverdächtige...