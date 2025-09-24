Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Sachbeschädigung und Einbruch am Schwanenteich und am Bahnhof Mittweida: Wie hängen drei Fälle zusammen?

Am Bahnhof Mittweida hatten zunächst Unbekannte im Juli Farbe versprüht.
Am Bahnhof Mittweida hatten zunächst Unbekannte im Juli Farbe versprüht. Bild: Franziska Bernhardt-Muth/Archiv
Am Bahnhof Mittweida hatten zunächst Unbekannte im Juli Farbe versprüht.
Am Bahnhof Mittweida hatten zunächst Unbekannte im Juli Farbe versprüht. Bild: Franziska Bernhardt-Muth/Archiv
Mittweida
Sachbeschädigung und Einbruch am Schwanenteich und am Bahnhof Mittweida: Wie hängen drei Fälle zusammen?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei war in den vergangenen Wochen mehrmals an zwei Stellen im Stadtgebiet gefragt. Es gibt Zusammenhänge - aber nicht bei allen Taten.

Sachbeschädigung durch Graffiti, darunter SS-Runen, und an Fahrzeugen, Lärm, ein Einbruch und das Beschmieren einer Skulptur mit einem Hakenkreuz: In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrfach im Bereich Schwanenteich in Mittweida und am Bahnhof aktiv werden. Hängen alle Fälle zusammen? Nur bei zwei Fällen sind Tatverdächtige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:00 Uhr
2 min.
Mittweida: Böller gezündet und Kunstwerk beschmiert
Die Polizei (Symbolbild) musste zu einem Einsatz am Schwanenteich eilen.
Wegen Lärms und gezündeten Böllern wurde die Polizei am Samstagabend in den Mittweidaer Park Schwanenteichanlage gerufen. Was war da los?
Ingolf Rosendahl
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
17:30 Uhr
2 min.
Nach Einbruch in Studentenclub Mittweida: Trio im Visier der Polizei
Einbruch in Mittweida: Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt.
Nach einem Einbruch, Graffiti und Sachbeschädigungen in Mittweida hat die Polizei jugendliche Täter ermittelt. Es wurden Diebesgut und Farbspraydosen gefunden.
Babette Philipp
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel