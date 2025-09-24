Sachbeschädigung und Einbruch am Schwanenteich und am Bahnhof Mittweida: Wie hängen drei Fälle zusammen?

Mittweida
Die Polizei war in den vergangenen Wochen mehrmals an zwei Stellen im Stadtgebiet gefragt. Es gibt Zusammenhänge - aber nicht bei allen Taten.
Sachbeschädigung durch Graffiti, darunter SS-Runen, und an Fahrzeugen, Lärm, ein Einbruch und das Beschmieren einer Skulptur mit einem Hakenkreuz: In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrfach im Bereich Schwanenteich in Mittweida und am Bahnhof aktiv werden. Hängen alle Fälle zusammen? Nur bei zwei Fällen sind Tatverdächtige...
