Schluss mit der Unsicherheit: Mehr Geld für Tierheime in Mittelsachsen

Im Frühjahr plagten die mittelsächsischen Tierschützer finanzielle Sorgen. Der Freistaat plante starke Kürzungen. Eine Kehrtwende später ist die Stimmung in den Tierheimen deutlich besser.

Monatelang bangten mittelsächsische Tierheime um das Geld. Lange war unklar, wie es mit der Förderung von Tierheimen weitergeht. Der Haushaltsentwurf sah eine Kürzung um die Hälfte vor. Seit November gibt es aber einen Lichtblick: Die Landesförderung für Tierheime wird deutlich aufgestockt. Die finanzielle Unterstützung des Freistaats...