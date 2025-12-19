MENÜ
Thomas Weigel im Freiberg Tierheim freut sich über zwei Jahre mit stabilen Finanzen.
Bild: Eckhardt Mildner
Thomas Weigel im Freiberg Tierheim freut sich über zwei Jahre mit stabilen Finanzen.
Thomas Weigel im Freiberg Tierheim freut sich über zwei Jahre mit stabilen Finanzen. Bild: Eckhardt Mildner
Mittweida
Schluss mit der Unsicherheit: Mehr Geld für Tierheime in Mittelsachsen
Von Alisa Marcinkowski
Im Frühjahr plagten die mittelsächsischen Tierschützer finanzielle Sorgen. Der Freistaat plante starke Kürzungen. Eine Kehrtwende später ist die Stimmung in den Tierheimen deutlich besser.

Monatelang bangten mittelsächsische Tierheime um das Geld. Lange war unklar, wie es mit der Förderung von Tierheimen weitergeht. Der Haushaltsentwurf sah eine Kürzung um die Hälfte vor. Seit November gibt es aber einen Lichtblick: Die Landesförderung für Tierheime wird deutlich aufgestockt. Die finanzielle Unterstützung des Freistaats...
