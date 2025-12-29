MENÜ
  • Schwerverletzter nach Angriff vor Bahnhof Hainichen: Drei Tatverdächtige nach Videoauswertung identifiziert

Ein 24-Jähriger wurde am Bahnhof in Hainichen von Jugendlichen verletzt.
Ein 24-Jähriger wurde am Bahnhof in Hainichen von Jugendlichen verletzt.
Update
Mittweida
Schwerverletzter nach Angriff vor Bahnhof Hainichen: Drei Tatverdächtige nach Videoauswertung identifiziert
Von Julia Czaja und Manuel Niemann
Ein Streit um Böller ist am ersten Weihnachtsfeiertag vor dem Bahnhof in Hainichen in massive Gewalt umgeschlagen. Inzwischen hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt.

In Hainichen ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er war am Donnerstag mit Bekannten von Chemnitz nach Hainichen mit der Citybahn unterwegs.
