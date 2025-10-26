Start ins Wintersemester: Freiberg bleibt international, Mittweida punktet mit beliebten Studiengängen

Mittweida
Bei der Anzahl der Studienanfänger gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Universität in Freiberg und der Hochschule in Mittweida. In Mittweida hat das auch mit einem Aufsteiger des Jahres zu tun.
An der TU Chemnitz sieht man den Anstieg der Studentenzahl in diesem Jahr als Trendwende. Mehr als 2000 Erstis wurden im Wintersemester begrüßt, so viele wie lange nicht. Gibt es an der TU Bergakademie Freiberg und der Hochschule Mittweida einen ähnlichen Trend?
