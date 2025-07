Tierrettung in Frankenberg: Ente gut, alles gut?

Tierische Aufregung unmittelbar vor dem Stadtfest: Eine Wildente brütete in einem Pflanzkübel - direkt vor dem Rathaus. Wie ging die Geschichte aus?

Was man als Organsiator von Weihnachtsmarkt und Licht & Wein alles erleben kann, hat Jens Richter von der Kulturgesellschaft bereits hinter sich. Doch das diesjährige Stadtfest hatte eine neue Herausforderung parat: Eine Wildente brütete in einem Pflanzkübel - vor dem Rathaus, also front of stage auf dem Markt.’