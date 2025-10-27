Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen

Mittweida
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Nach mehr als 30 Jahren endet in Hainichen eine Ära: Erstmals übernimmt nicht die örtliche Firma Uhlmann und Finke den Winterdienst, sondern ein Leipziger Unternehmen. Der Stadtrat vergab den Auftrag für die Saison 2025/26 mehrheitlich an die ST Grünbau GmbH. Mit einer Angebotssumme von rund 123.000 Euro lag sie rund 30.000 Euro unter dem...
