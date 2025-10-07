„Unsere Existenz ist bedroht“ – Dritter Einbruch beim Faschingsclub in Kriebstein

Am Dienstagabend wurde erneut ein Einbruch im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen entdeckt. Betroffen ist wieder der Kriebethaler Faschingsclub: Die Heizung wurde zerstört, die Schminke gestohlen.

Unbekannte haben sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in Vereinsräumlichkeiten in der Moritzfelder Straße in Höfchen verschafft. So beschreibt die Polizei den Einbruch in Vereinsräume an der Talsperre Kriebstein, der sich zwischen dem 29. September und 6. Oktober ereignet haben muss. „Ja, wir sind erneut betroffen, nun zum dritten...