Der große Saal im „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen wurde wieder zum Tatort.
Der große Saal im „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen wurde wieder zum Tatort.
Mittweida
„Unsere Existenz ist bedroht“ – Dritter Einbruch beim Faschingsclub in Kriebstein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagabend wurde erneut ein Einbruch im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen entdeckt. Betroffen ist wieder der Kriebethaler Faschingsclub: Die Heizung wurde zerstört, die Schminke gestohlen.

Unbekannte haben sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in Vereinsräumlichkeiten in der Moritzfelder Straße in Höfchen verschafft. So beschreibt die Polizei den Einbruch in Vereinsräume an der Talsperre Kriebstein, der sich zwischen dem 29. September und 6. Oktober ereignet haben muss. „Ja, wir sind erneut betroffen, nun zum dritten...
