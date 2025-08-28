Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen, die rund 270 Kinder besuchen, ist morgens viel los. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder.
Bild: Falk Bernhardt
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen, die rund 270 Kinder besuchen, ist morgens viel los. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder.
Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Verkehr vor Grundschule Hainichen versetzt Eltern in Sorge: Kann es einen Zebrastreifen geben?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autos, Busse, Mopeds, eilende Kinder: Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es vor der Schule in Hainichen hektisch. Die Stadt sucht nach einer Lösung - und kündigt Kontrollen an.

Seit zweieinhalb Wochen heißt es für Kinder wieder zeitig aufstehen und sich auf den Schulweg zu machen. Vor der Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen endet dieser allerdings momentan in einer Situation, in der Sechs- bis Neunjährige schnell den Überblick verlieren können. „Wo soll ich hier rübergehen?“, formulierte es dieser Tage ein...
