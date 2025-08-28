Verkehr vor Grundschule Hainichen versetzt Eltern in Sorge: Kann es einen Zebrastreifen geben?

Autos, Busse, Mopeds, eilende Kinder: Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es vor der Schule in Hainichen hektisch. Die Stadt sucht nach einer Lösung - und kündigt Kontrollen an.

Seit zweieinhalb Wochen heißt es für Kinder wieder zeitig aufstehen und sich auf den Schulweg zu machen. Vor der Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen endet dieser allerdings momentan in einer Situation, in der Sechs- bis Neunjährige schnell den Überblick verlieren können. „Wo soll ich hier rübergehen?“, formulierte es dieser Tage ein...