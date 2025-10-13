Von Chemnitz bis Hainichen – unter dem Motto „Gelebte Nachbarschaft“ wird gepflanzt

Mittweida
Schüler, Stadt und Bürger pflanzen am 22. Oktober gemeinsam: Am ehemaligen Witzgut soll eine neue Apfelbaumwiese entstehen. Helfer sind gern gesehen.
Am Mittwoch in der kommenden Woche (22. Oktober), wird das ehemalige Witzgut zum Apfelparadies: Zwischen Frankenberger Straße und B169 finden 49 junge Apfelbäume ein neues Zuhause. Die Streuobstwiese entsteht als Teil des Purple Path der Europäischen Kulturhauptstadt und wird finanziert von der gleichnamigen gGmbH. Schon ab 8 Uhr greifen...
