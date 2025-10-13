Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hainichen pflanzt in Kooperation mit der Kulturhauptstadt 49 Apfelbäume (Symbolbild).
Hainichen pflanzt in Kooperation mit der Kulturhauptstadt 49 Apfelbäume (Symbolbild).
Mittweida
Von Chemnitz bis Hainichen – unter dem Motto „Gelebte Nachbarschaft“ wird gepflanzt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Schüler, Stadt und Bürger pflanzen am 22. Oktober gemeinsam: Am ehemaligen Witzgut soll eine neue Apfelbaumwiese entstehen. Helfer sind gern gesehen.

Am Mittwoch in der kommenden Woche (22. Oktober), wird das ehemalige Witzgut zum Apfelparadies: Zwischen Frankenberger Straße und B169 finden 49 junge Apfelbäume ein neues Zuhause. Die Streuobstwiese entsteht als Teil des Purple Path der Europäischen Kulturhauptstadt und wird finanziert von der gleichnamigen gGmbH. Schon ab 8 Uhr greifen...
