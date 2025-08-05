Warnstreik bei Edeka in Striegistal: Gewerkschaft erhöht Druck im Tarifstreit

Mittweida
Trotz Regens versammelten sich Beschäftigte der Edeka Frische-Manufaktur in Striegistal zum Warnstreik. Weitere Ausstände für mehr Lohn könnten folgen. Sorgt das für Leere in den Frischetheken?
Streik trotz anhaltendem Regen: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte die Beschäftigten in der Edeka Frische-Manufaktur in Striegistal von 13 bis 17 Uhr zu einem ersten Warnstreik aufgerufen. Von dort werden frische Wurstsorten und Fleisch für die Frischetheken der Edeka-, aber auch Diska- oder Simmel-Filialen in Sachsen,...
