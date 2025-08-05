Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Funda Römer (2. v. r.) unterstützte die Kollegen der Edeka Frische-Manufaktur.
Funda Römer (2. v. r.) unterstützte die Kollegen der Edeka Frische-Manufaktur. Bild: Manuel Niemann
Funda Römer (2. v. r.) unterstützte die Kollegen der Edeka Frische-Manufaktur.
Funda Römer (2. v. r.) unterstützte die Kollegen der Edeka Frische-Manufaktur. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Warnstreik bei Edeka in Striegistal: Gewerkschaft erhöht Druck im Tarifstreit
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Regens versammelten sich Beschäftigte der Edeka Frische-Manufaktur in Striegistal zum Warnstreik. Weitere Ausstände für mehr Lohn könnten folgen. Sorgt das für Leere in den Frischetheken?

Streik trotz anhaltendem Regen: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte die Beschäftigten in der Edeka Frische-Manufaktur in Striegistal von 13 bis 17 Uhr zu einem ersten Warnstreik aufgerufen. Von dort werden frische Wurstsorten und Fleisch für die Frischetheken der Edeka-, aber auch Diska- oder Simmel-Filialen in Sachsen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
30.07.2025
3 min.
Brauerei-Streik bei Wernesgrüner im Vogtland für mehr Geld: „Wir haben den Anspruch, gleich entlohnt zu werden“
Arbeitnehmer der Wernesgrüner Brauerei sind in einen Warnstreik getreten.
Alles im grünen Bereich? Nicht bei den Beschäftigten der Wernesgrüner Brauerei. Am Mittwoch traten diese in einen Warnstreik. Besonders der Lohnunterschied zwischen West und Ost verärgert.
Florian Wunderlich
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
29.07.2025
2 min.
Erstmals seit 35 Jahren: In dieser Brauerei im Vogtland wird am Mittwoch gestreikt
In der Wernesgrüner Brauerei wird am Mittwoch die Arbeit niedergelegt.
In Wernesgrün sind die Beschäftigten am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Es ist der erste Ausstand seit mehr als 30 Jahren. Welche Forderungen die Gewerkschaft stellt.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel