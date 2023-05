Warum die Feuerwehr zum Ritterspektakel auf Burg Kriebstein anrückt

Noch bis Sonntag läuft das mittelalterliche Burgfest in Kriebstein. Am Männertag rückten dort drei Feuerwehren wegen starker Rauchentwicklung an.

Weit mehr als 1000 Besucher kamen zu Himmelfahrt zum ersten Tag des mittelalterlichen Burgfestes nach Kriebstein. Einige Gäste erlebten dabei eine ungeplante Einlage. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und gleich drei Feuerwehren rückten an. Es war kein Fehlalarm, die Ursache schnell gefunden: Das Schmiedefeuer hatte zu viel Rauch erzeugt.