Kinder der Tagesstätte „Bienenkorb“ bestaunen die neu erreichtete Sonnenschutz-Pergola.
Kinder der Tagesstätte „Bienenkorb“ bestaunen die neu erreichtete Sonnenschutz-Pergola. Bild: Rita Türpe
Mittweida
Warum sich Altmittweida trotz Überschuss um die Finanzen sorgt
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus Überschüssen hat die Gemeinde Altmittweida eine ansehnliche Rücklage gebildet. Goldene Zeiten für die Erfüllung von Bürgerwünschen brechen jedoch nicht an. Es gibt anderePläne.

Altmittweida hat in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Überschuss erwirtschaftet und zugleich viel Geld in Investitionen gesteckt. Das ging in der jüngsten Ratssitzung aus den Erläuterungen von Kämmerin Anke Kluge und Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) zum Jahresabschluss für 2024 hervor. Demnach erzielte Altmittweida im...
