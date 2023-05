Wie es mit Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln weitergeht

Noch haben auf der Baustelle in Döbeln die Archäologen das Sagen und präsentieren jetzt weitere Fundstücke. Doch der Investor des Freizeitparks steht in den Startlöchern.

Döbeln. Für Thomas Lukas ist dieser jüngste Fund eine kleine Sensation, den er Sachsens Staatsministerin Barbara Klepsch bei deren Besuch der archäologischen Ausgrabungen in Döbeln präsentieren konnte: eine aus dem Mittelalter stammende Glasperle, die als Grabbeigabe ins Erdreich kam. Der Ausgrabungsleiter auf der Baustelle von Karls Erlebnis-Dorf konnte am Mittwoch beim Rundgang auf dem insgesamt 17 Hektar großen Areal an der Autobahn 14 noch weitere, historisch wertvolle Funde zeigen: Keramikscherben, Mahlsteine und Fragmente von tönernen Figuren. Die Zahl der Einzelfunde geht in die Tausende und sie belegen eine Besiedlung, die von der frühen Jungsteinzeit (5500 bis 4500 v. Chr.) bis ins erste Jahrtausend nach Christus reicht.

Baugenehmigung kann jeden Moment kommen

Doch am Mittwoch stand eine Frage immer wieder im Raum: Wann beginnen die Bauarbeiten an dem 20-Millionen-Projekt von Sachsens einzigem Freizeitpark der Karls-Gruppe? "Wir stehen in den Startlöchern, rechnen fast stündlich mit der Baugenehmigung", erklärte dazu Diana Lewitzki, Projektleiterin Bau bei Karls Tourismus. Immerhin ist der ursprüngliche Zeitplan bereits in Verzug geraten. Doch Robert Dahl, Inhaber von Karls Tourismus und Chef von Deutschlands größtem Erdbeerbauer aus Rövershagen, will am geplanten Eröffnungstermin für den Freizeitpark in Döbeln im März 2024 nicht rütteln.

Und auch in der Brust der Staatsministerin für Kultur und Tourismus "schlagen zwei Herzen", wie Barbara Klepsch am Mittwoch sagte. So sei sie beeindruckt von den Ergebnissen der Arbeit des 14-köpfigen Teams unter Regie des Landesamtes für Archäologie, mit denen Zeugnisse der Geschichte bewahrt würden. Andererseits erwarte sie von der Ansiedlung des Freizeitparks einen Schub für die touristische Entwicklung der ganzen Region. "Gut, dass das hier so Hand in Hand geht", sagte Klepsch.

Virtual Reality und App im Gespräch

Anfangs war das Team der Karls-Gruppe noch erschrocken über den immensen Aufwand, der mit den archäologischen Ausgrabungen verbunden ist. Der Investor trägt auch dafür die Kosten, die sich auf etwa 2,5 Millionen Euro belaufen. "Doch jetzt ist Robert Dahl ein richtiger Archäologie-Fan", sagte Projektleiterin Lewitzki. Im Unternehmen gebe es eine Reihe von Ideen, wie künftig den Besuchern im Karls Erlebnis-Dorf die Funde der Archäologen und so die Geschichte des Ortes vermittelt werden könnten. Im Gespräch sei unter anderem eine digitale Präsentation per Virtual-Reality-Technologie und eine App-Anwendung. Die Einzelfunde selbst in Döbeln auszustellen, scheint dagegen vorerst keine Option.

Sie sollen aber auch nicht nur im Depot des Landesamtes verschwinden. Diese müssten erst ausgewertet werden, würden später aber, wie viele andere Stücke aus dem Besitz des Freistaats, für Ausstellungen verliehen oder für Forschungsarbeiten und Publikationen zur Verfügung gestellt, wie die Chefin des Landesamtes Regina Smolnik erklärte. Sie lobte zugleich die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Investor vor Ort. "Der Fundplatz ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für Karls Erlebnis-Dorf und Döbeln."

Zu den jüngsten Funden auf dem Gelände zählen etwa 20 Grabstellen, in denen in einem Fall Überreste eines Skeletts erkennbar sind. Mit einer konkreten Datierung der Bestattungen tun sich die Archäologen noch schwer, da hierfür weitere auswertbare Spuren wie Grabbeigaben nötig wären.

Bald rücken die Bagger an

Dennoch hob Landesarchäologin Smolnik am Mittwoch beim Besuch der Ministerin die Bedeutung der Ausgrabungsstelle hervor: Der Fundplatz gehöre zu den größten bislang bekannten Siedlungsplätzen der frühen Jungsteinzeit in Mittelsachsen. Ein Teil der Erdbefunde, wie Pfostenlöcher, Gruben und Wandgräben, wird wieder mit Erdreich überdeckt, bevor die Bagger anrücken. Gebaut wird zuerst am künftigen Hauptgebäude des Erlebnisdorf. Die Archäologen werden die Arbeiten bis Juli begleiten. (jl)