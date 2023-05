Elektrische Roller bald wieder in Mittweida: Was man vorm Fahren wissen muss

Die einen finden sie cool und praktisch, die anderen sind von ihnen genervt - die elektrisch betriebenen Scooter der Firma Tier haben vergangenen Sommer in Mittweida für Diskussionen gesorgt.

Mittweida. Fünf Monate keine Spur von ihnen. Kein türkisfarbener E-Roller, nirgends. Die Roller, mit denen man vergangenen Sommer kreuz und quer durch die Stadt fahren konnte, waren verschwunden. Die Firma Tier, der sie gehören, hatte sie Ende November eingesammelt. Es war Winterpause. Noch bis vor wenigen Wochen stand nicht fest, ob es die Roller dieses Jahr wieder in Mittweida geben wird. Man habe sich noch nicht final entschieden, hieß es damals. Jetzt ist die Sache klar: Die Roller kommen wieder.

"Wir haben uns dazu entschieden, weiterhin in Mittweida aktiv zu sein, weil die Stadt und wir zufrieden mit dem Betrieb waren", teilte Patrick Grundmann, Sprecher der Firma Tier, auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Wann genau die Roller geliefert werden und ab welchem exakten Tag man mit ihnen fahren kann, konnte der Sprecher nicht sagen. Sicher sei aber, dass das im Mai sein soll. 100 Roller werde man nach Mittweida bringen. So viele waren es auch in der vergangenen Saison.

2022 waren die Roller in Mittweida richtig beliebt. Das verdeutlichte eine Statistik, die Holger Müller, Beigeordneter im Rathaus, Ende vergangenen Jahres bei einer Sitzung des Stadtrates vorgestellt hatte. Insgesamt waren laut der Firma Tier mit den 100 Elektrorollern, die in Mittweida verfügbar waren, mehr als 15.000 Fahrten unternommen worden. Insgesamt 1157 Nutzer hatte man gezählt. 12.571 Kilometer wurden im Stadtgebiet mit den Rollern gefahren - das ist in etwa so weit wie von Mittweida mit dem Auto in die thailändische Hauptstadt Bangkok. Folglich war statistisch gesehen bei jeder Fahrt etwas weniger als ein Kilometer zurückgelegt worden. Am häufigsten wurden die Roller rund um den Schwanenteich eingesetzt, hieß es damals.

Und so funktioniert das Fahren mit den Rollern

Wie komme ich zu einem Roller?

Benötigt wird die "Tier"-App, die es für Android- und iOS-Smartphons gibt. Damit lässt sich der Roller über den angebrachten QR-Code oder seine ID-Nummer starten.

Wo kann man fahren?

Auf Radwegen, auf Fahrradstreifen in Fahrradstraßen ist es erlaubt. Auf der Straße nur, wo diese fehlen. Fußgängerzonen, Gehwege und Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind tabu.

Was kostet eine Fahrt?

Die Aktivierung eines Rollers kostet einen Euro. Danach fällt pro Minute eine Leihgebühr von 19 Cent an. Das vorherige Freischalten lässt sich aber durch feste Monatsbeträge abstellen.

Braucht man einen Führerschein?

Nein, aber das Mindestalter für das Fahren liegt bei 14 Jahren. Außerdem gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren.