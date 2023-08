Filme schauen unter Sternen: Wo es das in Mittweida gibt

Bei den Sommerfilmnächten im Stadtgarten gibt's Filme, die sonst nicht so oft in Kinos zu sehen sind. Es geht vor allem um die Ost-West-Problematik.

Mittweida. An einem lauen Sommerabend im Liegestuhl sitzen, mit einer Limonade oder einem Bier in der Hand, und dabei Filme schauen: Das gibt's jetzt auch in Mittweida. An noch vier Abenden im August und September werden im neuen Stadtgarten an der Rochlitzer Straße Filme von Filmschaffenden aus Sachsen gezeigt und damit Streifen, die nicht so oft in den großen Kinos laufen.

Bei den Arthouse-Filmen geht es um Inhalte, die "die Menschen hier bewegen, um die Ost-West-Problematik", sagt Bettina Bönisch vom Summer of Pioneers im Gespräch mit der "Freien Presse". Die Pioniere haben das Sommerkino im neu gestalteten Stadtgarten an der Rochlitzer Straße aufgebaut.

Der erste Streifen lief am Abend des Altstadtfestsonntags. Etwa 40 Gäste waren da und sahen unterm Sternenhimmel den Film "Alle reden übers Wetter". Etwa so viele Besucher erwartet Bettina Bönisch auch für die kommenden vier Filmabende. Der Eintritt kostet 3 Euro, vor Ort können Besucher an der Bar auch Getränke kaufen. Bei den Vorführungen werden auch Filmschaffende dabei sein, mit denen es im Anschluss ein Gespräch zu den Filmen geben wird.

Filme nach der Fahrradreparatur

Diesen Samstag werden ab 20.45 Uhr "Sächsische Shorts" gezeigt, Kurzfilme mit anschließendem Filmgespräch. Der Filmabend ist der gemütliche Ausklang des Fahrradreparatur-Tages, zu dem die Pioniere am Samstag von 15 bis 20 Uhr einladen. Vor der Rochlitzer Straße 44 werden an dem Nachmittag mindestens acht Fahrräder repariert, die vom Netzwerk-Verein zur Verfügung gestellt werden. Flickzeug wird ebenfalls vorhanden sein.

Filme dank Fahrradfahrern

Diese Fahrräder könnten wichtig werden für den letzten Filmabend am 9. September. Dann wird nämlich das Fahrradkino Chemnitz zu Gast sein - und dann müssen sich acht Freiwillige finden, die mit Muskelkraft für die Energie für Filmprojektor und Musikanlage sorgen: Indem sie auf acht Fahrrädern in die Pedale treten. Diese werden vor Ort sein oder können mitgebracht werden. So sollen dann die Filme "Blieschow" und "Pi - System im Chaos" gezeigt werden.

Welche Filme gezeigt werden - ein Überblick

Die Filme stammen aus dem Programm "film.land.sachsen" vom Verein Filmverband Sachsen. Ziel sei es, "Filmkultur in den nicht-urbanen Regionen Sachsens zu stärken", erklärt der Verband auf seiner Website.

"Sächsische Shorts"

am Samstag, 26. August, 20.45 Uhr

Auf der Seite des Filmlandes Sachsen heißt es dazu: "Sächsische Shorts ist eine Auswahl mit Filmen sächsischer Filmschaffender (...) Dabei wird das Publikum aus dem Herzen der Lausitz über die Steppe Tschechiens bis in die Berge Brasiliens entführt, während Papageien vorüberziehen, über Arbeit gerappt, geheiratet und eine Ode an das Skaten gesungen wird."

"Rebellinnen"

am Samstag, 2. September, 20.30 Uhr

Der Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte von Tina Bara, Cornelia Schleime und Gabriele Stötzer nach - drei Rebellinnen. "Als junge Frauen in den 1970ern und 80ern in der DDR sind die Drei voller Sturm und Drang und ohne Furcht. Sie wollen frei sein - und weil das nicht geht, zumindest die Kunst machen, die ausdrückt, was sie fühlen", so film.land.sachsen über den Film, der beim 65. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm lief. Dessen Intendant Christoph Terhechte wird fürs Filmgespräch da sein.

Kurzfilmprogramm "Kurzer Blick, gute Aussicht"

am Freitag, 8. September, 20.15 Uhr

Ein Kurzfilmprogramm, das mit viel Humor und Mitgefühl von verschiedenen Herausforderungen des Lebens berichtet: Eine neue Wohnung finden, ein Straßenrennen gewinnen, vom Sprungturm springen oder sich gegen die eigene Schwester durchsetzen - so beschreibt film.land.sachsen das verbindende Thema der Kurzfilme.

"Pi - System im Chaos"

am Samstag, 9. September, 20.15 Uhr, mitgebracht vom Fahrradkino Chemnitz.

Zur Seite von Film.Land.Sachsen mit ausführlichen Infos zum Filmprogramm

Zur Seite vom Summer of Pioneers