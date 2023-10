Schwerer Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Betrunkener Fahrer bringt junge Kegler des TSV Fortschritt Mittweida in Gefahr

Laut Polizei hat ein 36-Jähriger den Unfall verursacht. In seinem Auto saßen drei junge Kegler des TSV Fortschritt Mittweida. Sie kamen gerade von einem Turnier zurück. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer Alkohol getrunken und sich dennoch ans Steuer gesetzt.

Mittweida. Drei Stunden musste die Autobahn 4 in Richtung Dresden voll gesperrt werden. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand war kurz nach 11 Uhr am Sonntag ein schwerer Unfall passiert: Ein 36-jähriger BMW-Fahrer wollte von der linken auf die mittlere Fahrspur wechseln. Dort fuhr ein Ford. Die beiden Autos stießen zusammen und wurden in die Leitplanken geschleudert. Drei Jugendliche, die im Auto des 36-jährigen saßen, wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhaus nach Chemnitz gebracht werden. Von den Ford-Insassen erlitten eine 69-Jährige schwere und ein 71-Jähriger leichte Verletzungen.

Laut Polizei hatte sich der 36 Jahre alte Unfallverursacher ins Auto gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,2 Promille ergeben, teilten die Beamten mit. Und wie jetzt bekannt wurde, war der Verursacher des Unfalls im Auftrag des TSV Fortschritt Mittweida unterwegs: Er hatte sich als Fahrer gemeldet, um die drei Jugendlichen zu einem Turnier im Vogtland zu bringen und danach wieder nach Hause. Beim Unfall trug er noch das Trikot des Vereins.

TSV Fortschritt-Präsident kündigt Konsequenzen an

TSV Fortschritt Präsident Steffen Ziegler erreichte die Nachricht von dem Unfall im Urlaub. Er erklärte gegenüber der "Freien Presse", dass die Jugendlichen zur Abteilung Kegeln gehören und am vergangenen Wochenende an einem Jugendturnier in Fraureuth im Vogtland teilgenommen hatten. Der Fahrer, der 36 Jahre alte Mann, sei ebenfalls Mitglied beim TSV Fortschritt in der Sparte Kegeln und sei ehrenamtlich für den Verein unterwegs gewesen, um die Jugendlichen zu fahren. "Das ist eine ganz schwierige Situation für uns", so Steffen Ziegler.

Verein will sich von Mann distanzieren

Der Sportverein werde nun die polizeilichen Ermittlungen abwarten. Außerdem sei dem Fahrer Blut abgenommen worden, um ganz exakt zu analysieren, wie viel Alkohol er noch intus hatte. "Die Ergebnisse stehen auch noch aus", so Steffen Ziegler. "Wenn es aber wirklich stimmt, dass Alkohol im Spiel war, dann werden wir als Verein Konsequenzen ziehen und uns ganz klar von diesem Mann distanzieren", sagte er. Es passe nicht zur Philosophie des Vereins, sich betrunken hinters Steuer zu setzen. So ein Verhalten verurteile man auf das Schärfste.

Der TSV Fortschritt habe elf verschiedene Sportgruppen und rund 700 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche. "Sie nehmen an vielen Wettkämpfen teil. Wir sind als Verein darauf angewiesen, dass wir ehrenamtliche Unterstützer haben, die die Kinder fahren. Aber auf die müssen wir uns absolut verlassen können", sagte Steffen Ziegler.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Wie Christian Schünemann auf Nachfrage der "Freien Presse" erklärte, seien Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässige Körperverletzung gegen den 36-Jährigen erstattet worden.

Die drei Jugendlichen wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall leicht verletzt. Wie TSV Fortschritt-Präsident Steffen Ziegler berichtete, habe der Abteilungsleiter Kegeln sie am Sonntag aus dem Krankenhaus in Chemnitz abgeholt und dann sicher nach Hause zu ihren Familien gebracht.