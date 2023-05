Sportler aus Mittweida bei ersten Special Olympics World Games in Deutschland dabei

Mittweida.

Dutzende Medaillen und Schleifen hat Marco Sohr bei Reit-Wettbewerben bereits gewonnen. In wenigen Wochen steht für den 18-Jährigen die erste Teilnahme an einem besonderen Wettbewerb an: Der Frankenauer wird an den Special Olympics World Games teilnehmen. Die größte Sportveranstaltung für Menschen mit mehrfacher oder geistiger Behinderung findet erstmals in Deutschland statt. Vom 17. bis 25. Juni treten in Berlin tausende Athleten miteinander in 26 Sportarten an. Die Betonung liegt auf miteinander: Auch wenn es für die ersten Plätze Medaillen gibt, wird am Ende jeder Teilnehmer ausgezeichnet.