Junger Reiter aus Frankenau bei Special Olympics in Berlin: Mit viel Geschick zur Goldmedaille

Marco Sohr stand bei den Special Olympics in Berlin einmal ganz oben auf dem Podest. Inzwischen hat der junge Reitsportler sogar noch eine zweite Sportart für sich entdeckt.

Frankenau. Die Goldmedaille ist in den vergangenen Tagen der ständige Begleiter von Marco Sohr gewesen. Der 18-jährige Frankenauer, der taub ist und eine geistige Behinderung hat, gewann bei den Special Olympic World Games in Berlin in seiner Klasse Gold im Geschicklichkeitsreiten - "und er hat inzwischen jeden darauf aufmerksam gemacht, der ihm über den Weg gelaufen ist", erzählt seine Mutter Anja Sohr mit einem Schmunzeln. Am Freitag wurde Marco noch einmal im großen Stil geehrt - zunächst bei seinem Heimatverein, dem Reit- und Fahrverein Röhrsdorf. Danach ging es für ihn und seine Familie zum Oberbürgermeister nach Chemnitz, wo der große Empfang zusammen mit den anderen Special-Olympics-Teilnehmern aus der Region stattfand. Den Sportlern wurde die Ehre zuteil, sich in das "Goldene Buch des Sportes" einzutragen.

Anfänge beim Therapiereiten

Marco Sohr und die Pferde, diese Verbindung ist seit über 15 Jahren nicht mehr wegzudenken. "Mit drei Jahren hat er mit dem Therapiereiten begonnen", blickt die Mutter zurück. Nach einigen Jahren dort wurde aber deutlich, dass diese Form des Reitens Marco nicht mehr genug war und er wechselte allmählich zum Sportreiten über. Im Alter von sechs Jahren begann der Frankenauer mit ersten Reitwettkämpfen und sammelte seitdem viele Medaillen. Die goldene in Berlin ist nun natürlich der Höhepunkt.

Bei den Special Olympic World Games trat Marco Sohr in drei verschiedenen Disziplinen an. Neben Gold im Geschicklichkeitsreiten sprang noch ein 6. Platz in der Dressur sowie ein 4. Rang beim Reiterwettbewerb heraus, bei dem er eine vorgegebene Strecke bestmöglich absolvieren musste. "Marco kann sich unglaublich gut Strecken merken. Er ist ein lebendes Navi", sagt seine Mutter. "Er hat die Strecke einen Tag vorher bekommen und musste sie sich einprägen. Das hat er toll umgesetzt."

Trainerin lobt Disziplin und Geduld

Seine Trainerin Isabel Rink betreute in Berlin nicht nur Marco Sohr, sondern alle zwölf deutschen Reitsportler. "Wir waren sehr erstaunt, welch eine Disziplin alle an den Tag gelegt haben", berichtet die 22-Jährige vom RFV Röhrsdorf. "Es gab durchaus Tage, an denen viel Geduld gefragt war, aber alle haben toll mitgezogen." So war das Hotel direkt am Alexanderplatz, 30 Minuten von der Wettkampfstätte entfernt. Zudem seien die zwischenmenschlichen Momente neben den sportlichen tolle Erfahrungen gewesen. "Ich hoffe, dass die Inklusion weiter ein Thema in der Gesellschaft bleibt", sagt die Studentin für Sonderpädagogik, die Marco Sohr seit rund drei Jahren trainiert. "Er ist einmal wöchentlich bei mir, und in Berlin haben wir uns erstmals über längere Zeit gesehen. Da ist richtig etwas zusammengewachsen."

Vor den Wettbewerben in Berlin wurden die Teilnehmer in verschiedene Gruppen klassifiziert, je nach Leistungsstärke. "Wir waren sehr erstaunt, dass er diesmal in der zweitstärksten Gruppe eingruppiert wurde", sagt Anja Sohr. Sonst sei Marco immer in der schwächsten Gruppe klassifiziert gewesen. "Aber er hat sich im vergangenen Jahr auch super entwickelt." Bei den Spielen in Berlin haben die Eltern ihren Sohn nur während der Wettbewerbe gesehen. "Das war schon ein ungewohntes Gefühl für uns."

Inzwischen hat der Alltag Marco Sohr wieder. Der Frankenauer besucht das Förderzentrum Johann-Friedrich-Jenke für Hörgeschädigte in Dresden und pendelt täglich mit dem Taxi an die Elbe. Und die nächsten sportlichen Höhepunkte warten bereits. Im Herbst nimmt er an den Landesspielen der Reiter in Sachsen-Anhalt teil. Zudem hat er eine zweite Sportart für sich entdeckt. "Er trainiert auch bei den Leichtathleten in Chemnitz mit, die ebenfalls in Berlin dabei waren", berichtet die Mutter. Seine Disziplin? "Rennen, einfach nur rennen." Dabei hat er auch einen Start beim Hallenmeeting ins Auge gefasst.