Chemnitzer Sportler bei den Special Olympics in Berlin: Wenn ein Lachen pures Gold ist

Noch bis Sonntag finden die Weltspiele der geistig und mehrfach behinderten Menschen in Berlin statt. Auch einige Starter aus der Region sind unter den 7000 Athletinnen und Athleten. Wie erleben sie diese besonderen Tage? "Freie Presse" hat sie besucht.

Berlin. Auf den Bermudas gibt es pinken Sand. Und jetzt auch bei mir zuhause. "For you my friend", sagt die Frau im pinken T-Shirt und überreicht mir eine kleine Glasflasche mit dem weit gereisten Strandgut von der Insel im Nordatlantik. Eigentlich hatte ich sie und ihre Begleiter nur um eine Stimme gebeten. Ich wollte fragen, wie es ihnen bei den Weltspielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen in Berlin gefällt. Die Unterhaltung endete mit einem gemeinsamen Imbiss sowie einer Liebeserklärung an Deutschland und das heiße Wetter hier. Und mit ganz viel Lachen.

Zu diesem Zeitpunkt war ich noch keine 20 Minuten lang auf dem Olympiagelände. Und schon habe ich die wichtigste Lektion dieser Special Olympic World Games, wie sie offiziell heißen, gelernt: Hier wird gelacht. Immer. Und wer mal nicht lacht, der wird erst einmal in Ruhe gelassen. Zumindest so lange, bis auch er wieder fröhlich ist. Ein junger Mann aus Schweden, Gustaf, will gerade in Ruhe gelassen werden. Im Leichtathletikstadion wurde er mit zu vielen Reizen überflutet. Alles bunt, alles laut. Das kann aufs Gemüt schlagen. Deshalb gibt es bei diesen Spielen extra einen Ruheraum. Ein Volunteer holt den Schlüssel, Gustaf taucht ab. So lange, wie er will. Bis er verarbeitet hat, was für ihn schwer zu verarbeiten ist.

20.000 "Engel" kümmern sich um alles

Was ein Volunteer ist? So etwas wie ein Engel. Bei den Weltspielen in Berlin gibt es sage und schreibe 20.000 davon. Es sind die freiwilligen Helfer, die sich seit Samstag und noch bis Sonntag rund um die Wettbewerbe in den 26 Sportarten mit großem Engagement und nie enden wollender Freundlichkeit um alles kümmern. Einige von ihnen sind Zeitnehmer, Wegweiser, Helfer in der Not. Andere führen in der prallen Mittagssonne die Kugelstoßerinnen ins Stadion. Sie halten die nervösen Hände, lachen mit den Athletinnen, nehmen ihnen die Scheu vor der Kulisse mit Hunderten Zuschauern.