"Zauberhafte Weihnachten": Hochschulbühne Mittweida inszeniert magische Reise

In ganz Mittweida kündigen die Plakate mit einer pinken Schwanenmaske vor einem Weihnachtsbaum aus kleinen Schneeflocken es an: Die erste Premiere der Hochschulbühne Mittweida nach der Pandemie steht bevor. Doch bis die Weihnachts-Show in Mittweida aufgeführt werden kann, muss noch viel geprobt werden.