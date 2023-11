Weihnachtsvorfreude in Mittweida: "Freie Presse" blickt hinter die Kulissen des Stücks "Zauberhafte Weihnachten"

In ganz Mittweida kündigen die Plakate mit einer pinken Schwanenmaske vor einem Weihnachtsbaum aus kleinen Schneeflocken es an: Die erste Premiere der Hochschulbühne Mittweida nach der Pandemie steht bevor. Doch bis die Weihnachts-Show in Mittweida aufgeführt werden kann, muss noch viel geprobt werden.

Der Weihnachtsklassiker "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski ertönt am Dienstagabend hinter einer Tür im Medienzentrum der Hochschule Mittweida. Dahinter probt der Chor der Hochschulbühne Mittweida und bereitet sich auf die große Aufführung vor. Katrin Storm, Gesangslehrerin der Hochschulbühne, motiviert ihren Chor: "Der Song ist...