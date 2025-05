Wohnen in der Baumwollspinnerei: An der Zschopau in Mittweida entstehen 75 Lofts im Industriedenkmal

Die alte Baumwollspinnerei in Mittweida wird zu den „Cotton Lofts“ umgebaut. Am Samstag öffnet das denkmalgeschützte Gebäude seine Türen auch für ehemalige Mitarbeiter. „Freie Presse“ gibt schon jetzt die ersten Einblicke.

Man muss schon genau hinschauen, um die Plakate an der gelben Klinkerfassade der früheren Baumwollspinnerei in Mittweida zu entdecken. Sie kündigen die „Cotton Lofts“ an, neue Wohnungen im denkmalgeschützten Industriebau. Am Samstag ist hier von 11 bis 15 Uhr Tag der offenen Tür - und das auf einer Baustelle, die derzeit noch wie ein Lost...