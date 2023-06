Zum 70. Vereinsgeburtstag: Rossauer Sportler organisieren Kinderfest und Disco für das ganze Dorf

Am Wochenende wird in Rossau gefeiert. Der Sportverein 1953 kann auf eine 70-jährige Geschichte zurückblicken. Das Jubiläum soll mit einem Kinder- und Dorffest begangen werden. Das Spektakel beginnt am Freitag, 20 Uhr, mit Tanz zu Discomusik im Zelt auf der Festwiese an der Hauptstraße. Am Samstag stehen ab 15 Uhr unter anderem Sportspiele und...