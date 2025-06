Zum Warnstreik bei Großwäscherei Elis in Striegistal ist es laut geworden

Am Montag haben Elis-Beschäftigte in Striegistal lautstark mehr Lohn gefordert. In dem Betrieb arbeitet der einzige Vertreter aus dem Osten, der in der Tarifrunde mit am Verhandlungstisch sitzt.

Am Montagmorgen haben es auch Anwohner in der Gemeinde Striegistal mitbekommen: Bei der Elis Textilmanagement GmbH in Striegistal fordern die Beschäftigten mehr Lohn. Lautstark sind 90 der insgesamt fast 150 Beschäftigten, vorwiegend Frauen, durch den Ort gezogen, um lautstark ihren Forderungen in der Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. Für die...