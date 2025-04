Zwei Brandstiftungen in zwei Tagen bei Mittweida: Kommt der Verdächtige wieder frei?

Zwei Brände in Frankenau in kurzer Zeit. Nach dem Feuer am Sonntag wurde ein Tatverdächtiger ermittelt und in Gewahrsam genommen. Noch laufen die Ermittlungen der Polizei.

Am Freitag vor einer Woche brannte das Wohnhaus eines Dreiseitenhofs im Mittweidaer Ortsteil Frankenau, zwei Tage später dann ein leerstehendes Haus am Sportplatz. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung, bei der ersten Tat gehen die Ermittler von Fahrlässigkeit aus. Beim zweiten Feuer geht es um Brandstiftung,... Am Freitag vor einer Woche brannte das Wohnhaus eines Dreiseitenhofs im Mittweidaer Ortsteil Frankenau, zwei Tage später dann ein leerstehendes Haus am Sportplatz. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung, bei der ersten Tat gehen die Ermittler von Fahrlässigkeit aus. Beim zweiten Feuer geht es um Brandstiftung,...