Zweiter Warnstreik bei Großwäscherei in Striegistal: Beschäftigte fordern mehr Geld

Die Elis-Mitarbeiterinnen ziehen erneut vors Werkstor. Die Arbeitgeber haben ihr Angebot zwar verbessert, doch das reicht der Belegschaft nicht.

Zahlreiche Beschäftigte der Großwäscherei Elis in Striegistal werden diesen Montag teilweise nicht am Arbeitsplatz verbringen, sondern vor dem Werkstor. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Belegschaft erneut zum Warnstreik aufgerufen. Sowohl am Morgen als auch am Abend soll es einen jeweils dreistündigen Ausstand geben. Die Forderung von...