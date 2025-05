18-jähriger Simsonfahrer kracht in Seelitz gegen Auto

Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 29. Mai, hat ein 18-jähriger Mopedfahrer schwere Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 8273. Der Mopedfahrer war zu dieser Zeit in Richtung Gröbschütz unterwegs. Der junge Mann kam schließlich mit seiner Simson in einer...